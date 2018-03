A San Siro black out Var, subito risolto

(ANSA) - MILANO, 31 MAR - Black out di pochi minuti per la Var a San Siro durante Inter-Verona. Un guasto arrivato intorno al 10' del primo tempo, durato pochi minuti e risolto in fretta.

Già al momento del gol di Perisic, siglato al 13', infatti la Var era tornata a funzionare regolarmente.