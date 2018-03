Le nozze di Figaro al Filarmonico Verona

(ANSA) - VERONA, 30 MAR - Debutta il 31 marzo al Teatro Filarmonico di Verona "Le nozze di Figaro", uno dei più celebri lavori di Wolfgang Amadeus Mozart, composto nell'aprile di 232 anni fa. L'opera comica in quattro atti è in scena per quattro date "sold out" nel tradizionale allestimento del Teatro San Carlo di Napoli con la regia di Mario Martone ripresa da Raffaele Di Florio, le scene di Sergio Tramonti e i costumi di Ursula Patzak, la coreografia di Anna Vedi.

La direzione di orchestra, coro, ballo della Fondazione Arena e dei protagonisti è affidata al giovane direttore romano Sesto Quatrini, che torna a poche settimane dall'applaudito debutto in ambito sinfonico con il terzo concerto della Stagione 2018.