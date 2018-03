Confindustria, imprese top stimolo Veneto

(ANSA) - VENEZIA, 30 MAR - Per stimolare le imprese del Nordest Confindustria Veneto lancia 'I 100 luoghi dell'innovazione' che saranno segnalati dalle associazioni di categoria con 'giudici' le Università. L'iniziativa nasce nell'ambito del prossimo bando Industria 4.0, ed è stata presentata oggi dal Presidente di Confindustria Veneto, Matteo Zoppas. Lo scopo è quello di mettere sul web le imprese che nel percorso di innovazione - legato a formazione, ambiente e manifattura digitale - si dimostrano al top, e diventano esempio per le altre. "Ma non solo - ha detto Zoppas -, si offre la possibilità di cogliere spunti per imitare le 100 (numero indicativo) e seguirle nel processo di innovazione". "Abbiamo bisogno di questi strumenti - ha concluso Zoppas - per indurre a partecipare al nuovo bando Industria 4.0 ma anche per dare valore aggiunto al nostro fare impresa sviluppando innovazione, produzione e distribuzione ma anche difendendo così il brand 'Made in Italy' sempre più messo a rischio".