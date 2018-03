Aereo storico in avaria atterra sul Piave, nessun ferito

(ANSA) - SPRESIANO (TREVISO), 30 MAR - Un aereo da turismo privato, replica di un apparecchio storico utilizzato nel corso della Seconda Guerra Mondiale, è atterrato con una manovra d'emergenza in un'area golenale del fiume Piave poco dopo essere decollato da una pista a Spresiano.

I due occupanti sono rimasti illesi. A far intervenire i vigili del fuoco sono stati alcuni automobilisti in transito sul vicino ponte autostradale. Alla base dell'evento pare vi sia stato un anomalo funzionamento del motore.

Sul posto sono intervenuti anche Suem e carabinieri. (ANSA).