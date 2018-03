Olimpiadi: Zaia, 31/3 candidate Dolomiti

(ANSA) - VENEZIA, 29 MAR - "Non mi stupisce che si parli di Milano e Torino quali candidate a ospitare le Olimpiadi invernali del 2026, anche perché al momento quelle giunte dalle due città sono le uniche manifestazioni d'interesse, cioè la richiesta di un territorio di essere valutato dal Cio, ad essere state formalizzate". Lo afferma il presidente del Veneto Luca Zaia, commentando la comunicazione inviata dal Coni al Cio.

"La data per la presentazione delle manifestazioni d'interesse è il 31 marzo - ricorda Zaia in una nota - e per quella data confermo che sarà presentata la manifestazione d'interesse, con Cortina capofila, del complesso Dolomiti-Unesco a ospitare le Olimpiadi invernali, a 70 anni dallo svolgimento del 1956 e nei termini concordati con i colleghi Presidenti del Trentino, Ugo Rossi, e dell'Alto Adige, Arno Kompatscher".

