In Veneto raccolte 8.475 tonn. Raee

(ANSA) - VENEZIA, 29 MAR - In Veneto nel 2017 sono state raccolte 8.475 tonnellate di Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), da cui sono stati ricavati 5.209 tonnellate di ferro, 162 di alluminio, 167 di rame e 789 di plastica, da reinserire nel ciclo produttivo per 520.000 cerchioni di automobile, più di 2 milioni di cestini da ufficio di plastica, 191.000 caffettiere di alluminio e 187 chilometri di cavo di rame. Il dato è stato diffuso oggi da Ecodom, il Consorzio italiano per il recupero dei Raee. Il corretto trattamento di questa tipologia di rifiuti ha permesso in Veneto di risparmiare 8,2 milioni di kWh di energia elettrica, pari al consumo annuo di 7.000 abitanti, e di evitare l'emissione in atmosfera di 65.000 tonnellate di anidride carbonica.

Il Ecodom e Cdca hanno inoltre lanciato un concorso per video, foto, radio e scrittura, patrocinato dal Ministero dell'Ambiente e dall'Ordine Nazionale dei Giornalisti, per raccontare storie esemplari di economia circolare. (ANSA).