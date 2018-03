Fedon, bilancio 2017 con perdita 4 mln

(ANSA) - VALLESELLA DI CADORE (BELLUNO), 29 MAR - Si chiude con un risultato netto negativo per 4 milioni di euro, rispetto ai +1,6 milioni dell'anno precedente, l'esercizio 2017 della Giorgio Fedon & Figli, azienda leader nella produzione di astucci per occhiali, quotata sul mercato Aim di Borsa italiana.

Il dato emerge dal Progetto di Bilancio di esercizio e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017, approvati oggi dal cda. I ricavi sono pari a 67,4 milioni (71,6 nel 2016), l'Ebitda pari a 2,2 milioni (5,1) e l'Ebit negativo per 3,2 milioni (+3,2). L'indebitamento finanziario netto è di 7,3 milioni (8,2 milioni a giugno 2017).

Per l'Amministratore Delegato Maurizio Schiavo "il 2017 si chiude con risultati economici fortemente influenzati dagli eventi straordinari che lo hanno caratterizzato. In particolare, abbiamo deciso di scorporare il business della pelletteria, e abbiamo anche portato a termine il processo di delisting da Euronext Parigi, preferendo focalizzarci sul mercato AIM Italia". (ANSA).