Deputata Lega aggredita in stazione a Padova

La neodeputata veneta Silvia Covolo della Lega è stata aggredita questa sera in stazione a Padova. Lo racconta in un post su Facebook l'ex sindaco della città Massimo Bitonci. Mentre i due stavano uscendo insieme a Germano Racchella, ex sindaco di Cartigliano ora deputato, la parlamentare è stata affrontata da un uomo che l'ha presa a schiaffi in pieno volto. I parlamentari hanno informato del fatto la Polizia locale che ha sua volta ha segnalato l'episodio alla questura. Secondo quanto riferito da Bitonci, dopo l'aggressione l'autore del gesto è fuggito insieme ad altre due persone.