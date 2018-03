Veneto, crescono vendite al dettaglio

(ANSA) - VENEZIA, 28 MAR - Nel secondo semestre 2017, segnala l'indagine VenetoCongiuntura di Unioncamere, le vendite al dettaglio sono cresciute del +1,6% rispetto al corrispondente periodo 2016. Sul trimestre precedente invece l'indice destagionalizzato ha registrato la medesima intensità +1,6%, in aumento rispetto ai primi 6 mesi dell'anno (+0,1%). Nella media dell'intero 2017 le vendite al dettaglio hanno registrato un incremento del +1,1%, in linea rispetto al ritmo di crescita dello scorso anno (+1,2% nel 2016). La rilevazione semestrale è realizzata da Unioncamere del Veneto in collaborazione con Confcommercio Veneto, e condotta su un campione di 584 imprese con almeno 3 addetti. "Per quanto non esaltante, la dinamica delle vendite al dettaglio si è comunque rafforzata nel secondo semestre 2017, mostrando un'accelerazione rispetto alla prima parte dell'anno" commenta Mario Pozza, presidente di Unioncamere Veneto.