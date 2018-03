Scossa assestamento nel trevigiano

(ANSA) - ASOLO (TREVISO), 28 MAR - Alcuni comuni nei dintorni di Asolo sono stati interessati, questa mattina, da un lieve evento sismico classificato come "di assestamento" e di intensità valutata attorno al grado 3.0 della scala Richter.

Non si è reso necessario alcun intervento da parte dei vigili del fuoco i quali si sono limitati ad un confronto con i tecnici comunali e non si registrano danni a strutture. A titolo precauzionale l'attività in varie scuole ed in alcuni uffici pubblici è stata interrotta per alcuni minuti ed è quindi ripresa nella normalità. (ANSA).