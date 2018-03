Bevilacqua La Masa, storia e tendenze

(ANSA) - VENEZIA, 28 MAR - Scava nella sua storia, attraverso i movimenti e gli artisti che hanno frequentato i suoi atelier, ma guarda anche alle nuove tendenze del panorama internazionale, senza tralasciare la fotografia, la Fondazione Bevilacqua La Masa, a Venezia, con il programma di eventi e mostre messo in campo per il 2018.

Il calendario degli appuntamenti è stato presentato oggi dal presidente Bruno Bernardi, nella sala che apre la rassegna "Atelier Venezia. Gli studi della Bevilacqua La Masa, 1901-1965" in Piazza San Marco, summa fino a metà degli anni '60 delle diverse generazioni di giovani artisti ospitati negli spazi nati dal lascito al Comune di Venezia di Felicita Bevilacqua La Masa a fine '800.

Sul piano del programma, dopo "Barchetta Blu, Festival della lettura" riservato ai bambini, dal 28 aprile al 12 maggio, c'è dal 20 aprile all'8 luglio "La passione e la visione", una mostra incontro-confronto tra Venezia e Firenze che prende spunto dalle figure di Riccardo Selvatico e Giovanni Battista Giorgini.