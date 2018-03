Delta riprende voli diretti Venezia-NY

(ANSA) - FIUMICINO (ROMA), 27 MAR - La compagnia aerea Delta Air Lines riprende a operare il volo nonstop stagionale da Roma per Detroit a partire dal prossimo 29 marzo, mentre il collegamento da Venezia a New York verrà rilanciato il 2 aprile.

Il volo dall'Aeroporto Internazionale Marco Polo di Venezia e il John Fitzgerald Kennedy di New York sarà giornaliero, operato con un aeromobile B767-400. Una volta giunti a Detroit e a New York, i passeggeri italiani hanno la possibilità di proseguire il proprio viaggio in tutti gli Stati Uniti e oltre, approfittando di un network di oltre 200 voli in coincidenza.

Con l'orario estivo 2018 Delta opererà fino a 7 collegamenti nonstop fra l'Italia e gli Stati Uniti dagli aeroporti di Roma, Milano e Venezia. (ANSA).