Catalogna: striscione Lega e Lista Zaia

(ANSA) - VENEZIA, 27 MAR - I gruppi di Lega Nord e Zaia Presidente hanno esposto uno striscione con scritto "No prigionieri politici in Europa" stamani, prima della seduta del Consiglio regionale del Veneto, esprimendo solidarietà dopo l'arresto del leader catalano Puigdemont.

"Solidarietà a Puigdemont. Sì alla democrazia, no al governo dei manganelli e dei prigionieri politici", affermano in un comunicato congiunto: "È inaccettabile il comportamento della Spagna nei confronti dei politici catalani, le idee non si mettono in carcere, a vincere devono essere la democrazia e il dialogo. Preoccupante è il silenzio dell'Unione europea che, su un fatto di tale gravità, non ha ancora proferito parola: questa è l'immagine di un'Europa lontana dai popoli e dalla democrazia.

Bene invece - concludono i Consiglieri - che la Commissione per diritti umani dell'Onu abbia ammesso il ricorso dell'ex presidente Catalano". (ANSA).