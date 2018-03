Allarme bomba in piazza Bra a Verona

(ANSA) - VENEZIA, 26 MAR - Allarme bomba questa mattina a Verona al Palazzo della Gran Guardia, in piazza Bra, di fronte all'Arena. Una valigia lasciata incustodita ha fatto scattare le procedure di sicurezza previste in questo caso; carabinieri e militari delle pattuglie miste hanno transennato la zona.

L'intera area è stata interdetta al traffico e per precauzione è stato anche evacuato l'auditorium della Gran Guardia, dove un gruppo di studenti stava partecipando ad un convegno. Si attende l'arrivo dall'aeroporto degli artificieri della Polizia per far esplodere la valigia sospetta. Nel frattempo uno straniero è stato fermato dai carabinieri: si stava avvicinando al trolley.