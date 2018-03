Diabete: colpisce 3,3 mln italiani

(ANSA) - ROVIGO, 24 MAR - Il diabete è in continua espansione, colpisce 3,3mln di italiani cui va aggiunto un altro milione che ignorano di avere già la malattia. La dimensione del problema, ma specie la gravità delle complicanze croniche associate alla malattia, fanno del diabete mellito uno dei problemi sanitari su scala mondiale. L'avvento dei farmaci innovativi per la cura del diabete mellito è una rivoluzione per il diabetologo; il loro meccanismo d'azione non espone il paziente al rischio di ipoglicemia e possono venire usati anche in corso d' insufficienza renale.Gli studi clinici hanno evidenziato che l' uso di alcuni di questi nuovi farmaci comporta una calo di ospedalizzazione per scompenso cardiaco del 35%,di morte cardiovascolare del 38% e della mortalità per tutte le cause del 32%.Lo rileva Motore Sanità.Il grande cambiamento è rappresentato dai farmaci innovativi per la cura del diabete, considerati una chiave di volta per la cura dei pazienti e allo stesso tempo nodo cruciale per la sostenibilità del Ssn, essendo cari.