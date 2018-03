Volotea,da Venezia verso 35 destinazioni

(ANSA) - VENEZIA, 23 MAR - Poker di ripartenze per Volotea, la compagnia aerea low cost basata a Venezia che collega città di medie e piccole dimensioni in Europa. Sono infatti in calendario 4 rotte alla volta di Bilbao (dal 23 marzo), Cagliari (dal 28 marzo), Atene e Praga (entrambe dal 30 marzo). E il vettore conferma, per i prossimi mesi, l'avvio di 2 nuove rotte verso Karpathos e Saragozza, per un'offerta totale di 35 destinazioni raggiungibili.