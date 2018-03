FriulAdria, 50 mln utile 2017 (+35,5%)

(ANSA) - PORDENONE, 22 MAR - Crédit Agricole FriulAdria ha realizzato nel 2017 un utile netto di 50 milioni di euro, in crescita del 35,5% rispetto all'anno precedente: si tratta di uno dei migliori risultati della sua storia.

Per effetto di questa performance, il dividendo unitario che verrà proposto agli oltre 16 mila soci della banca è di 1,836 euro (in crescita del 35,5% rispetto a 1,355 euro dell'anno precedente) e il rendimento dell'azione si attesta al 4,13% (era 3,04% nel 2016).

Le decisioni sono state assunte oggi dal Consiglio di amministrazione, riunitosi sotto la presidenza di Chiara Mio, che ha approvato il progetto di bilancio, il quale verrà sottoposto all'assemblea degli azionisti convocata per sabato 21 aprile al Teatro Verdi di Pordenone. Spicca anche il dato dell'assistenza e della stimolazione dell'economia territoriale: nel 2017 la banca ha erogato mediamente quasi 3 milioni di nuovo credito al giorno. (ANSA).