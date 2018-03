Fai: Venezia, apre Casa Bortoli

(ANSA) - VENEZIA, 22 MAR - Un appartamento in un palazzo del '400, Ca' Contarini con le finestre sulla Basilica della Salute, per dare testimonianza della vita veneziana nel ventesimo secolo. Dopo il negozio Olivetti a San Marco, il Fai approda in Canal Grande con Casa Bortoli, il bene donato al Fai da Sergio e Carla Bortoli nel 2017, che sarà visitabile in anteprima il 24 e 25 marzo nelle Giornate Fai di Primavera (posti già esauriti) e aprirà da settembre ai soli iscritti Fai come museo particolare per approfondire la conoscenza di Venezia attraverso l'esperienza diretta del lato più privato, quello residenziale. La casa trasmette il legame dei suoi proprietari per Venezia. L'arredo dell'abitazione, acquistata dai coniugi Bortoli nel 1989, è lo specchio di una vita borghese di composta eleganza: mobili veneziani e inglesi, dipinti veneziani settecenteschi, come gli affreschi dei soffitti, decorazioni in colori pastello nello stile rococò della Serenissima e una raccolta di oggetti d'uso, tra cui spicca l'argenteria.