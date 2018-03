Cattolica socio Fondazione Arena Verona

(ANSA) - VERONA, 22 MAR - Cattolica Assicurazioni entra come socio nella Fondazione Arena di Verona. L'annuncio è stato dato dal sindaco, Federico Sboarina, nel corso di una conferenza stampa nella Sala degli arazzi del Municipio. "Un ingresso importantissimo all'interno di Fondazione Arena. Sono molto contento e ringrazio Cattolica per aver dato questa disponibilità, tra l'altro con la presenza nel Consiglio di indirizzo del proprio presidente" ha detto Sboarina. Paolo Bedoni infatti è stato cooptato nell'organo di governance dell'ente lirico, che adesso dovrà nominare un settimo consigliere e per questo verrà aperto un apposito bando. La compagnia veronese, quotata in Borsa, è l'unico socio privato nella Fondazione oltre alla Camera di Commercio. "E' importante non solo per la presenza della figura apicale - ha sottolineato Sboarina - ma ovviamente anche per il contributo economico e tutto questo va esattamente nella direzione di quello che ho in mente ed ho costruito in questi mesi".