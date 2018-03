Camion si rovescia su A4, 2 feriti

(ANSA) - VICENZA, 22 MAR - Un camion si è rovesciato all'ingresso dell'autostrada A4 nel comune di Grisignano di Zocco (Vicenza) mentre stava affrontando la rampa di accesso in direzione Milano. I due occupanti sono rimasti feriti ma non sarebbero in pericolo di vita. A renderlo noto i vigili del fuoco accorsi sul posto su segnalazione di colleghi in transito lungo l'autostrada. La squadra del comando di Vicenza ha messo in sicurezza il mezzo, con targa ungherese, mentre i due feriti sono stati presi in cura dal personale del Suem 118 per essere portati in ospedale.