Starr,Morandi e Simple Minds a Marostica

(ANSA) - VICENZA, 21 MAR - Ringo Starr, Simple Minds e Gianni Morandi sono il tris d'assi che 'Marostica Summer Festival' mette sul tavolo per la prossima estate. Sarà l'intramontabile Gianni nazionale (12 luglio) ad aprire il cartellone della quarta edizione del Festival, seguito da Fabrizio Moro (16 luglio) e da una nuova proposta di musical, "Grease" (21 luglio). Il programma, organizzato da Due Punti Eventi in collaborazione con la Città di Marostica, prevede inoltre i concerti di Simple Minds (5 luglio) e di Ringo Starr e la sua All Starr Band (9 luglio), e l'esibizione di Riki (13 luglio).

La festa continua il 14 luglio con una serata tutta da ballare, tradizionalmente ad ingresso gratuito, per una programmazione che animerà Piazza degli Scacchi dal 5 al 21 luglio e che riserverà ancora qualche sorpresa.