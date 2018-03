Sequestrati 400mila bastoncini incenso

(ANSA) - VENEZIA, 20 MAR - La Guardia di Finanza di Venezia ha sequestrato 400.000 bastoncini di incenso per profumare ambienti perché risultati contenere sostanze nocive. Nella rete dei controlli sono finiti alcuni esercizi commerciali gestiti da imprenditori di origine cinese, nel corso dei quali è stato utilizzato un particolare apparecchio messo a disposizione dei "baschi verdi" dall'Adiconsum Veneto, in grado di effettuare analisi per verificare l'eventuale presenza di componenti chimiche pericolose per la salute. Nel caso specifico, lo spettrometro segnalava la presenza di benzene, considerato potenzialmente cancerogeno dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.