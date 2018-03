Ubriaco al volante, era terza volta

(ANSA) - PADOVA, 17 MAR - C'è anche un operaio 45enne recidivo per la terza volta alla guida in stato di ebbrezza, tra le persone multate dalla Polstrada in occasione dei consueti servizi prevenire le cosiddette 'stragi del sabato sera'. Sono state in totale otto le persone risultate positive al test alcolimetrico: tra queste, riferisce la Questura di Padova, una casalinga 52enne, fermata a bordo di un'auto all'uscita di un locale, un magazziniere di 27 anni, un bancario di 26 anni, un disoccupato di 33 anni, un ingegnere meccanico di 44 anni, e appunto l'operaio 45enne, trovato alticcio al volante per la terza volta in 14 anni. In tutti questi casi è scattato l'immediato ritiro della patente di guida, al quale si sommerà un'ammenda di importo variabile tra 527 a 2108 euro. In totale sono state denunciate in stato di libertà 4 persone.