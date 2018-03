Opere d'arte sfregiate Isis a Venezia

(ANSAmed) - ROMA, 15 MAR - Sbarca per la prima volta in Italia, a Venezia, la storia del pittore cristiano siriaco Matti al-Kanun, le cui opere sono state sfregiate dall'Isis e la cui storia è stata raccontata dal giornalista Emanuele Confortin. L'Isola di San Servolo ospiterà dal 16 marzo un ventina di opere restaurate dal pittore e dagli studenti di Ca'Foscari, cui saranno abbinate foto scattate da Confortin sulle scene di guerra, insieme a un documentario sulla storia di Al-Kanun.

Rifugiato iracheno, rappresentava nei suoi dipinti soggetti di varia natura, spesso ispirati al Rinascimento italiano, inclusi temi a sfondo religioso. I jihadisti lo hanno costretto a fuggire dalla sua casa a Bartella, cittadina a maggioranza cristiana. Dopo la conquista da parte del Califfato, la casa è stata saccheggiata e le opere di Al Kanun deturpate dalla furia iconoclasta degli occupanti. La decisione di "ripararle" ha significato per l'artista una rinascita dalle ceneri di uno dei conflitti più cruenti dell'era moderna. (ANSA).