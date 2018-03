Lega, corsi autodifesa autisti bus

(ANSA) - VENEZIA, 15 MAR - "Corsi di autodifesa per i conducenti autobus che operano sulle linee dove si sono verificate ripetute aggressioni" e "operatori fissi sulle linee più congestionate" in chiave anti-bullismo e anti-violenze e per contrastare la morosità. E' quanto propone il presidente della Commissione Sicurezza del Comune di Verona Roberto Simeoni (Lega) dopo che nelle ultime tre settimane in tre diversi casi autisti della linea di trasporto pubblico sono stati picchiati da gang di giovani.