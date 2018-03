Incendio in un alloggio nel padovano

(ANSA) - VENEZIA, 15 MAR - I vigili del fuoco sono intervenuti la scorsa notte ad Albignasego per un incendio divampato all'ultimo piano di una palazzina. Le squadre sono riuscite a spegnere le fiamme dell'appartamento, pieno di cataste di giornali e riviste. L'occupante dell'alloggio è stato portato in ospedale per accertamenti. Si è provveduto allo smassamento di tutto il materiale cartaceo per la messa in sicurezza dell'immobile, inagibile per i danni da calore.

Intorno alle ore 4, ristabilite le condizioni di sicurezza, i condomini degli altri appartamenti sono stati fatti rientrare.