Cantieristica:accordo Fvg-Veneto-Croazia

(ANSA) - PORDENONE, 15 MAR - Si rafforza la collaborazione tra Friuli Venezia Giulia, Veneto e Croazia tesa a sviluppare la cantieristica navale e le relazioni commerciali fra imprese e centri di ricerca dell'area adriatica.

Nell'ambito del programma Interreg V Italia-Croazia, infatti, 2014-2020, è partito il progetto "Beat" (Blue enhancement action for technology transfer), di cui ConCentro, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pordenone, è partner insieme a Unioncamere Veneto (capofila), alle Università di Trieste e di Fiume, al Maritime Technology Cluster Fvg e all'Agenzia per lo sviluppo regionale dell'Istria.

Il kick-off meeting del progetto, svoltosi in Unioncamere Veneto, mira a consolidare l'innovazione e la cooperazione fra le imprese italiane e croate operanti nella blue economy stimolando lo sviluppo della creazione di un cluster transfrontaliero nelle tecnologie della cantieristica nautica, migliorando la competenza delle imprese nell'innovazione ed organizzazione dei processi manageriali interni. Beat punta ad accrescere la creazione di nuove sinergie e contatti di networking tra le imprese di Italia e Croazia attraverso specifiche sessioni formative e analisi comparative delle best practice al fine di migliorare e potenziare le capacità di innovazione delle Pmi. (ANSA).