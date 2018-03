Valanga in Marmolada, nessun coinvolta

(ANSA) - BELLUNO, 14 MAR - Una valanga si è staccata, oggi, dalla Marmolada invadendo una pista da sci ma non coinvolgendo alcuna persona. L'allarme è stato da una persona che ha assistito al fenomeno e subito è scattato l'allarme che ha portato in zona gli uomini del Soccorso alpino con l'elicottero del Suem 118 di Pieve di Cadore (Belluno). I soccorritori, con unità cinofila al seguito, sono sbarcati sulla pista a circa 2.300 metri di quota. Fatte le verifiche del caso, sia strumentali che con le sonde, è stata esclusa la presenza di persone. La valanga ha interessato la pista per una quarantina di metri. Il Soccorso alpino raccomanda la massima prudenza in questi giorni su tutte le Dolomiti dato il pericolo valanghe di grado 3, marcato.