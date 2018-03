A Verona arrivano i nuovi treni

(ANSA) - VERONA, 14 MAR - Dai primi mesi del 2020 arriveranno in Veneto i nuovi treni regionali "Rock" e "Pop" e chi è curioso di vederli in anteprima e salirci sopra, potrà farlo a Verona in piazza Bra. Il Roadshow #lamusicastacambiando di Trenitalia fa tappa nella città dell'Arena e proprio accanto all'anfiteatro c'è il "villaggio" dove sono stati collocati i due convogli di cui si potranno conoscere e apprezzare le caratteristiche: dalla cabine di guida ai nuovi sedili. La presentazione ufficiale dei modelli dei nuovi treni regionali in scala reale è fissata per mercoledì 21 marzo alle 12. Più comodi, più sostenibili e più accessibili, i nuovi treni "Rock" e "Pop" sono destinati a rivoluzionale il modo di viaggiare del trasporto locale in Italia. Il Rock (treno ad alta capacità a due piani prodotto da Hitachi Rail Italy) e il Pop (treno a media capacità prodotto da Alstom) sono infatti il frutto dell'ultima commessa di Trenitalia per la costruzione di circa 450 nuovi treni del valore complessivo di 4 miliardi di euro.