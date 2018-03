Laurina Paperina in mostra a Padova

(ANSA) - MILANO, 13 MAR - L'artista visiva Laurina Paperina arriva alla Giorgio Chinea Art Cabinet di Padova con il suo progetto The Last Judgment, che sarà inaugurato il 15 marzo. In esposizione nelle "vetrine" dello Storico Caffè Pedrocchi, che il curatore e gallerista Giorgio Chinea ha allestito come una wunderkammer, un'installazione site specific inedita, intitolata "The Last Judgment" che dà il titolo al progetto. "Sono felice di portare Laurina Paperina nella mia galleria - racconta Giorgio Chinea - Laurina Paperina è l'artista perfetta per avvicinare la mia generazione al mondo e al mercato dell'arte contemporanea. Laurina Paperina è forza dirompente, dissacrante, potenza sovversiva. I suoi lavori sono sempre allegri, lievi, proprio per l'utilizzo scanzonato delle immagini di culto che l'artista innesca in un cortocircuito paradossale e grottesco; e grazie all'uso dirompente di colori assoluti che sintonizzano forme semplici e iconiche".