Si terrà il 30 settembre prossimo il referendum per la separazione di Venezia da Mestre. L'ha comunicato oggi il governatore del Veneto Luca Zaia riportando quando deciso nel corso della riunione di giunta. "La giunta regionale ha semplicemente espletato un impegno preso nei confronti del Consiglio regionale - ha spiegato - poi io mi fermo qua e non faccio campagna ne' per il sì, ne' per il no. L'amministrazione regionale ha l'obbligo di non interferire in queste partite".