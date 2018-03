Zaia, o Salvini o governo per legge voto

(ANSA) - CONEGLIANO (TREVISO), 12 MAR - "Salvini ha le carte in regola per fare il candidato, non esiste alternativa. Se ci viene dato l'incarico del mandato esplorativo metteremo sul tavolo il nostro progetto". Lo ha ribadito oggi il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia.

"Niente accordi partitici - ha aggiunto - ma con uomini e donne di buona volontà, in un contesto difficilissimo. Se questo non accade - ha concluso Zaia - ci sarà un governo politico a tempo per fare la legge elettorale e andare a votare".