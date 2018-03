Venezia, notte di acqua alta. Punta massima 104 cm sul medio mare

Nuova punta di acqua alta a Venezia, con una massima di 104 centimetri sul medio mare. Un livello notevole (marea sostenuta, 'codice giallo' nella scala di allerta), ma inferiore alla punta massima di 119 cm raggiunta ieri sera. Il dato di 104 è stato misurato al mareografo di Punta della Salute, in città, mentre in mare è stata registrata una massima di 107.

Il fenomeno, spiega il Centro Maree del Comune di Venezia, è stato causato dalla sessa (l'onda ciclica che interessa l'alto Adriatico) innescata dall'alta marea. La 'sessa' si è presentata in anticipo, andando a sommarsi alla marea astronomica. Sotto il profilo statistico, il Centro maree segnala che il numero eventi di acqua alta superiori agli 80 centimetri in questa prima parte del 2018 ha eguagliato quelli registrati nei primi sei mesi dell'anno scorso.