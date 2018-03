Un morto in incidente stradale

(ANSA)- VENEZIA, 12 MAR -Una persona è morta in un incidente tra un furgoncino e un bus sulla strada Castellana, nel veneziano.

La vittima è il conducente del piccolo veicolo commerciale. Sul posto i vigili del fuoco di Mestre che hanno messo in sicurezza i mezzi, ma nonostante i soccorsi il personale del Suem 118 ha dovuto dichiarare la morte dell'uomo. Illeso l'autista del bus che viaggiava vuoto. Un altro incidente senza feriti, nel quale sono rimaste coinvolte 4 auto, è avvenuto invece nel tratto di A4 compreso tra il bivio del Passante di Mestre e Padova est dove si sono formati 8 km di coda. Le auto coinvolte occupano le corsie di marcia in direzione Padova. Sul posto operano la Polstrada e 4 mezzi con gli ausiliari di Concessioni Autostradali Venete per le procedure di messa in sicurezza e segnalazione agli utenti. Il soccorso meccanico sta già provvedendo a liberare la carreggiata per favorire lo smaltimento degli incolonnamenti.