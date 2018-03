Muore 19enne nel trevigiano

(ANSA) - VENEZIA, 11 MAR - Un 19enne è morto a Spresiano per la fuoriuscita di strada della sua auto. Il giovane è stato estratto dai vigili del fuoco dalla Ford Fiesta dove era rimasto incastrato e preso in cura dal personale del suem 118, che l'ha stabilizzato per trasportarlo in gravi condizioni in ospedale.

Successivamente il ragazzo è deceduto.