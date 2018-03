Chievo: Maran, ora un campionato diverso

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - "Per noi adesso deve cominciare un altro campionato, dobbiamo essere preparati a questo, avere la testa pronta per riscattare questa sconfitta. Dobbiamo essere consapevoli del momento che stiamo vivendo e dei rischi che corriamo. Stiamo pagando dal punto di vista nervoso alcune difficoltà avute inizialmente in questa stagione. Dobbiamo resettare e ripartire per un campionato diverso". Così Rolando Maran, dopo la sconfitta di misura nella stracittadina contro il Verona, che ha avvicinato il 'suo' Chievo alla zona-retrocessione, parlando ai microfoni di Sky sport. Poi, su Astori: "All'inizio tutti abbiamo ricordato Davide, è stata una cosa che ha toccato tutti, difficile da spiegare. Davide ha lasciato un bellissimo ricordo come uomo".