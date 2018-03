Zaia, io premier? Non esiste

(ANSA) - MILANO, 09 MAR - "Il candidato è Salvini, se qualcuno me lo chiede è una richiesta sprecata. Ringrazio tutte le manifestazioni di stima, ma non esiste. Io mi occupo di Veneto e autonomia". Così il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano se sarebbe disposto ad accettare un ruolo da premier alternativo a Salvini.

Sulla premiership, ha risposto arrivando alla prima assemblea dei parlamentari eletti leghisti, "la partita è assolutamente chiusa, non abbiamo alternativa, ce n'è una e basta".