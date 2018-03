Veneto, +6,3% produzione IV trimestre

(ANSA) - VENEZIA, 8 MAR - Nel quarto trimestre 2017 la produzione industriale in Veneto ha registrato un incremento del +6,3% rispetto al corrispondente periodo del 2016. Rispetto al precedente trimestre l'indice destagionalizzato della produzione industriale è aumentato del +4,9% (+9,4% il dato congiunturale grezzo).

Il dato emerge dall'indagine VenetoCongiuntura realizzata da Unioncamere del Veneto, effettuata su un campione rinnovato di 1.314 imprese attive in regione.

Rispetto al trimestre 2016 risalta la buona performance di tutte le classi dimensionali di impresa, che registrano incrementi attorno al +6%. Emergono le imprese di 10-49 addetti, con +7,1 %, e con 5-9 addetti (+6,7%). A livello settoriale, la metalmeccanica segna +10,8% per i metalli e prodotti in metallo e +8,5% per le macchine ed apparecchi meccanici. Bene anche il settore della gomma e plastica (+7,2%). L'occhialeria è l'unico comparto che registra una diminuzione (-1,7%).

Aumenta inoltre la quota di imprese che dichiarano un incremento dei livelli produttivi, 58% rispetto al 47% del trimestre precedente. Invece è diminuita sia la quota di imprese con produzione in contrazione (26% rispetto 34%), sia con produzione stabilizzata (16% sul 19%). (ANSA).