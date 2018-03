Ovs: punta a nuovo segmento con Piombo

(ANSA) - MILANO, 8 MAR - Ovs sta pensando ad un progetto di espansione qualitativa in cui abbia un ruolo una maggiore cura artistica. Ad annunciarlo è stato Stefano Beraldo, a.d del gruppo, a margine della presentazione della collezione capsule Kendall+Kylie for Ovs. Lo stilista "Massimo Piombo avrà un ruolo nello stile di Ovs uomo, come Caterina Salvador ha il suo ruolo nello stile di Ovs donna" ha aggiunto, spiegando che "introdurremo due segmenti, uomo e donna, dedicati ad un cliente più esigente, senza cambiare il posizionamento del marchio".

Ovs ha stipulato un accordo di utilizzo del marchio 'Piombo', in virtù del quale verranno aperti negozi a insegna 'Piombo', nell'ambito di una "collaborazione tra lo stilista e il team designer del gruppo".