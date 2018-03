Critica pediatra Fb, deve trovare nuovo

(ANSA) - VENEZIA, 8 MAR - Una madre di Castelfranco (Treviso) è stata invitata dall'azienda sanitaria a cambiare il pediatra per il proprio figlio, dopo che aveva criticato su Facebook la asserita 'scarsa presenza' di quella che aveva in carico suo figlio.

La vicenda è riportata oggi dal quotidiano Il Gazzettino, che riporta lo sfogo della donna su una pagina del social network dedicata alla cittadina del Trevigiano. Interpellato dal giornale, il direttore generale dell'Ulss 2 competente per territorio, Francesco Benazzi, ha sottolineato che "quello tra medico e paziente è un rapporto fiduciario. Come un paziente, se non ha più fiducia, può cambiare medico, così anche il medico può ricusare il paziente". Il fatto che la ricusazione sia stata causata da un post su Facebook, secondo un altro medico della zona è "comprensibile, evidentemente il medico si è sentito offeso. Quando viene meno il rapporto di fiducia, il medico potrebbe non sentirsi nella condizione di curare il paziente".

