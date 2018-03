Truffe on-line:denunciate decine persone

(ANSA) - VERONA, 7 MAR - I carabinieri di Peschiera del Garda (Verona) hanno sgominato 2 bande di truffatori on-line e denunciato decine di persone con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla truffa. Nel primo caso la vittima del raggiro, residente nel comune gardesano, ha acquistato su un sito "clone" di una nota marca di telefonia e hi-tech, reindirizzato attraverso Fb, un costoso orologio, che dopo il pagamento con la carta di credito non gli è mai stato spedito.

Gli uomini dell'Arma sono riusciti a risalire ad una banda dell'est europeo, i cui componenti risiedono nel Sud d'Italia, denunciandoli. Invece a Lazise un uomo ha acquistato biglietti per il treno messi in vendita su un sito ufficiale a prezzo scontato; i biglietti sono stati regolarmente spediti ma si trattava soltanto di un trucco per carpire tutti i dati della carta di credito dell'ignaro compratore diventato vittima di acquisti fraudolenti compiuti a sue spese.