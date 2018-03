Scoperto piromane moschea Padova

(ANSA) - PADOVA, 6 MAR - E' stato scoperto e denunciato dai carabinieri di Padova l'autore dell'attentato incendiario, ieri, alla moschea nella zona Stanga di Padova. A tradire l'uomo, un 57 enne padovano, la tessera elettorale con il suo nome che aveva usato per appiccare il fuoco. L'indagato non è legato a nessun partito e il suo atto non è a sfondo xenofobo e nemmeno riconducibile a pregiudizi religiosi, ma è da inquadrare in una reazione abnorme ad una lite per futili motivi. L'uomo per ben due volte tra domenica e ieri aveva tentato di dar fuoco al portone d'ingresso del centro di preghiera "La saggezza". In quest'ultima occasione le fiamme avevano attecchito al portone e solo l'intervento di una pattuglia dell'Arma, in perlustrazione nella zona, ha evitato l'espandersi dell'incendio. All'identità dell'uomo i carabinieri sono arrivati visionando i filmati delle telecamere sia della moschea che di quelle sparse per la zona, ma soprattutto dalla tessera elettorale con il suo nome trovata semibruciata sul posto.