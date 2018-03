Feltrin, in Veneto Lega blocca M5S

(ANSA) - VENEZIA, 5 MAR - "All'interno della crescita del centrodestra la Lega triplica i voti, con Forza Italia che cala dal 18,7% al 10,8%: questo fenomeno, in Veneto, blocca i Cinquestelle che perdono, passando dal 26,3% al 23,8%, nonostante una dispersione di voti molto ampia". Lo ha affermato oggi il politologo Paolo Feltrin, coordinatore dell'Osservatorio elettorale del Consiglio regionale, analizzando il voto politico.

"La percentuale di elettori che si è recata alle urne - ha aggiunto - è stata altissima, simile al 2013. E questo ha smentito quello che tutti paventavano: gli elettori veneti sono andati a votare in misura ragionevole, visto che il 78%, tenuto per di più conto che si votava un giorno solo e con mezza giornata in meno rispetto al 2013, è un buon risultato".

Per Feltrin "c'è anche una tenuta del centrosinistra: è il Pd che va male, passando dal 21,3 al 16,6%, ma aggiungendo i voti di Leu il risultato è vicino al 2013". (ANSA).