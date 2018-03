Elezioni: Veneto, affluenza sfiora 79%

(ANSA) - VENEZIA, 5 MAR - Il Veneto è in testa fra le regioni per affluenza ai seggi, con la percentuale dei votanti del 78,92% in 530 dei 574 Comuni. Nel 2013 la percentuale alle 23.00 era stata dell'81,66%. Il 'primato' del Veneto è conteso dall'Emilia Romagna, che fa segnare un 78,56%. La provincia con la maggiore affluenza è Vicenza con l'81,41%, seguita da Padova con l'80,63%. Venezia ha fatto registrare il 76,81%.