Lunghe file ai seggi in Veneto

(ANSA) - VENEZIA, 4 MAR - Grande affluenza ai seggi in Veneto done nelle città, come Venezia, Padova, Verona, ma anche nei centri minori si segnalano lunghe file di cittadini in attesa di entrare nelle sezioni elettorali. Si tratta di attese medie di 15-20 minuti, dovute in parte alle nuove operazioni necessarie per il voto, come l'apposizione del tagliando antifrode, in parte al maggior afflusso di elettori, considerando anche che nella tornata delle precedenti politiche si era votato in due giorni.(ANSA).