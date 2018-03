Elezioni:Veneto, affluenza 64,5% alle 19

(ANSA) - VENEZIA, 4 MAR - E' stata pari al 64,59% l'affluenza al voto in Veneto, alle ore 19, per le elezioni della Camera. Lo rende noto il Ministero dell'Interno. Si tratta del dato più alto tra le regioni del Nord Italia; una percentuale non confrontabile direttamente con le politiche 2013, quando si votò in due giorni. Alla stessa ora nel comune capoluogo di Venezia l'affluenza è stata del 62,05%. Durante tutta la giornata in molti seggi della regione si sono registrare file e attese per votare, in certe sezioni anche vicine all'ora.