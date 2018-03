Arena Verona, si insedia nuova squadra

(ANSA) - VERONA, 3 MAR - Presentata la nuova squadra dirigenziale della Fondazione Arena di Verona che assieme al Consiglio di indirizzo guiderà il rilancio dell'ente lirico.

Nell'organo di governo è entrata, in rappresentanza di Confindustria Verona, l'imprenditrice Marilisa Allegrini, a capo di un brand del vino conosciuto in tutto il mondo. La sovrintendente Cecilia Gasdia ha mantenuto anche la carica di direttore artistico. Da ora sono operativi: Gianfranco De Cesaris quale direttore operativo e responsabile della gestione aziendale; Francesca Tartarotti per le relazioni sindacali, il personale e gli affari legali; Renzo Giaccheri come consulente aziendale; Gianmarco Mazzi amministratore delegato della società strumentale per la gestione e la realizzazione di tutti gli eventi extralirica. Le nomine sono state deliberate dal Consiglio di indirizzo.