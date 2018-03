Allineati stipendi pubblico-privato

(ANSA) - VENEZIA, 3 MAR - Dopo il blocco degli stipendi pubblici durato dal 2010 fino al 2017, le retribuzioni medie annue lorde dei dipendenti privati si sono quasi allineate a quelle del pubblico impiego. Per la Cgia le prime nel 2016 sono state più leggere,rispetto alle seconde,di 606 euro.Nulla a che vedere con quanto accadeva nel 2010 (anno in cui iniziò il blocco)quando lo scarto annuo, a vantaggio degli statali, era di 4.244 euro. Nel 2016, ultimo anno in cui è possibile fare la comparazione, la paga media annua lorda di un dipendente del privato era di 33.192 euro (+9,1% sul 2010), quella di un dipendente pubblico 33.798 (-2,5% sul 2010).Nel privato, le "buste paga" più pesanti le ricevono i dipendenti dell'industria (35.200 lordi annui);poi coloro che sono nei servizi (32.849) e nelle costruzioni(27.836) Nel pubblico le paghe più alte le ricevono i dipendenti negli enti previdenziali (45.540). Poi i dipendenti degli enti locali (35.235 lordi con un picco di 39.070 per i lavoratori della sanità)e gli statali (32.515).