A Venezia i progetti di Quarenghi

(ANSA) - VENEZIA, 1 MAR - A due secoli della morte, avvenuta a San Pietroburgo nel 1817, le Gallerie dell'Accademia di Venezia rendono omaggio a Giacomo Quarenghi, architetto e pittore bergamasco, che sviluppò gran parte della sua attività in Russia alla corte dell'imperatrice Caterina II e dei suoi successori, il figlio Paolo I e il nipote Alessandro I, dopo un viaggio in Italia sulle orme del Rinascimento e di Andrea Palladio. Il progetto quarenghiano si articola in una mostra dedicata a 95 progetti architettonici, dei 215 di proprietà della stessa Accademia - dal 2 marzo al 17 giugno, a cura di Paola Marini, Annalisa Perissa e valeria Poletto -, e nella pubblicazione dell'intero corpus della raccolta veneziana dei disegni architettonici, dopo quella delle oltre 200 'vedute' e 'capricci' di mano dell'artista di alcuni anni fa.