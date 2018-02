Industria 4.0: a Verona i distretti food

(ANSA) - VERONA, 28 FEB - Ha fatto tappa a Verona il tour italiano organizzato da Messe Frankfurt Italia per SPS IPC Drives Italia, la fiera dell'automazione e del digitale in programma a Parma dal 22 al 24 maggio 2018. Al Palazzo della Gran Guardia secondo appuntamento del ciclo d'incontri dedicato a "Food processing 4.0: le tecnologie abilitanti raccontate dai protagonisti del settore", con un focus sul distretto alimentare di Verona. "Questa - ha detto Daniele Lopizzo, Show Director di Messe Frankfurt Italia - è la seconda tappa di avvicinamento in questo percorso culturale che abbiamo impostato verso l'evento di maggio a Parma. Un appuntamento per parlare di cultura nei distretti e nei territori italiani che sono stati i più reattivi, discutendo di tecnologia e delle anticipazioni dei bisogni del consumatori". Nelle tre giorni di Parma sarà infatti possibile vedere da vicino le applicazioni, i prodotti e le soluzioni che rispondono a questa nuova rivoluzione industriale anche nel settore alimentare.